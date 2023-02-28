بدء استلام واستقبال محصول بنجر السكر من المزارعين بكفر الشيخ غدا

أعلنت شركة الدلتا للسكر، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بدء استلام واستقبال محصول بنجر السكر من المزارعين لمصانع الشركة بمنطقة الزاوية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، ابتداءً من صباح غداً الأربعاء الموافق 1 مارس 2023.

منح حزمة جديدة من المزايا للمزارعين

وقالت الشركة، خلال بيان لها، إنه تحفيزاً لأهالينا مزارعي البنجر فقد تقرر هذا الموسم منح حزمة جديدة من المزايا بالإضافة إلى باقي المميزات والحوافز السابقة لزيادة دخل أهالينا المزارعين، وتوجه إدارة الشركة أهالينا المزارعين بالتواصل مع مكاتب الشركة المنتشرة لجميع المناطق لتحديد مواعيد التقليع طبقاً لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة والالتزام به، لتحقيق أعلي عائد لمزارعي البنجر.

توريد محصول البنجر بأعلى درجة نظافة من الشوائب

كما أكدت شركة الدلتا للسكر، في بيانها، علي ضرورة العمل على توريد محصول البنجر بأعلى درجة نظافة من الشوائب، للحصول على حافز النظافة المميز، والحفاظ على المحصول، وتحقيق أعلى عائد من الإنتاجية ونسبة السكر.

ما هي شركة الدلتا للسكر؟

جدير بالذكر، إن شركة الدلتا للسكر تأسست عام 1978، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كأول شركة لإنتاج السكر من البنجر فى مصر وفى عام 1982 تم الانتهاء من إقامة الخط الأول للإنتاج بطاقة طن بنجر مشغول 8000 طن بنجر/يوم لإنتاج 100 ألف طن سكر بالموسم ثم تلا ذلك مضاعفة الإنتاج بإنشاء الخط الثانى بطاقة طن بنجر مشغول 10000 طن بنجر/ يوم.