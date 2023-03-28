جبل الطور بجنوب سيناء.. كرمه الله وذكر 7 مرات في القرآن الكريم

«وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»، هكذا ذكر الله تعالى الجبل الأعظم، طور سيناء، وأقسم به في القرآن الكريم، وترصد «الوطن» في سلسلة خاصة أماكن مصرية ذكرها الله في القرآن الكريم، وكيف كرمها الله، ومنها هذا الموقع.

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الأزهري، إن جبل الطور، هو أقل جبال العالم طولًا ولكنه أعظم جبال الأرض قدراً ومنزله، مستسهدا بقول الله تعالى: «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

جبل الطور مرتبط بالنبي موسى

وأكد «عبدالمعز»، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه البقعة المباركة هي جبل الطور، وموجودة في مصر المحروسة أرض الكنانة، موضحا أنه ارتبط ذكر جبل الطور بسيدنا موسى عليه السلام؛ وذلك لأنه الجبل الذي صعد إليه موسى ‑عليه السلام- حتى يكلمه الله تعالى، ويعلمه أسس الدين وسبل تحرير بني إسرائيل من ظلام فرعون وظلمه إلى نور عبادة الله تعالى وحده.

وجاء ذكر جبل الطور في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وهي:

قال تعالى: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» سورة البقرة.

قال تعالى: «وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ» سورة النساء.

قال تعالى: «وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا» سورة مريم.

قال تعالى: «وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ» سورة طه.

قال تعالى: «فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا» سورة القصص.

قال تعالى: «وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ» سورة الطور.