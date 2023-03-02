تنفيذ 591 مشروع مياه شرب في المنيا بـ2.2 مليار جنيه خلال 8 أعوام

شهدت محافظة المنيا طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب، خلال 8 أعوام، ففي الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، نفذت الدولة 591 مشروعا بإجمالي تكلفة 2.249 مليار جنيه.

تنفيذ 17 مشروع في قطاع مياه الشرب

كما تشهد محافظة المنيا تنفيذ 17 مشروعا في قطاع مياه الشرب بإجمالي تكلفة 258.5 مليون جنيه، تضم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات محطات مياه شرب وهي محطة مياه شرب ديرمواس وشبكاتها، توسعات محطة مياه شرب بني مزار، محطة مياه شرب ابشادات، توسعات محطة مياه شرب معصرة ملوي، محطة مياه نقالي بني عامر، محطة مياه نقالي بني حسن الشروق، محطة مياه شرب أبوقرقاص بطاقة، ومحطة مياه الفرجاني، محطة مياه أبا البلد، وتوسعات محطة مياه سمالوط.

تنفيذ محطات مياه الشرب

وجارٍ العمل حاليا على تنفيذ مشروعي محطات مياه الشرب، وهي توسعات محطة مياه مطاي، وإنشاء محطة مياه ساقولا.