تنفيذ 57 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بالمنيا خلال 8 سنوات

شهدت محافظة المنيا، افتتاح 57 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، وقال المهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، إنّ الحكومة عملت على إنشاء 57 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، بإجمالي تكلفة بلغت 3.850 مليار جنيه.

الإنتهاء من تنفيذ 33 محطة معالجة صرف صحي بالمنيا

وأكد الانتهاء من تنفيذ 33 مشروع محطات معالجة، ورفع بقطاع الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 1.787 مليار جنيه، منها تنفيذ 4 مشروعات محطات معالجة صرف صحي وهي:

- محطة معالجة صرف صحي المنيا، وتعمل بطاقة 90 ألف متر مكعب/يوم.

- محطة معالجة صرف صحي البرجاية، وتعمل بطاقة 6 آلاف متر مكعبة/يوم.

محطة معالجة صرف صحي دير العذراء، وتعمل بطاقة 7.5 ألف متر مكعب/يوم.

محطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان التى تعمل بطاقة 6 الف م3/يوم .

تنفيذ 26 مشروعا في قطاع الصرف

كما يجرى تنفيذ 26 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بمحافظة المنيا بإجمالي 2.063 مليار جنيه.