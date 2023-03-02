عاجل.. روسيا تعلن سقوط قتلى وجرحى في قصف أوكراني على مناطق حدودية

أكدت مصادر روسية، قبل قليل، وقوع عدد من القتلى والجرحى، جراء قصف أوكراني استهدف مناطق داخل الأراضي الروسية، محاذية للحدود مع أوكرانيا، وسط تسلل مجموعات مسلحة من الجانب الأوكراني، واحتجاز عدد من الرهائن داخل مركز تجاري في قرية «ليوبتشاني»، بمقاطعة «بريانسك» الحدودية.

وأفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين، في متجر بقرية «ليوبتشاني» تسللوا إلى منطقة بريانسك، وفق ما أوردته قناة «روسيا اليوم» الخميس.

مقتل شخص وإصابة طفل في هجوم لمجموعة أوكرانية

من جهته قال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على المجموعة المتسللة، مشيراً إلى أن مجموعة مسلحة أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية، وأطلقت النار على السيارات في المنطقة، مما أدى إلى مقتل مواطن، وإصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

سقوط ضحايا في قصف أوكراني على مناطق حدودية

كما تعرضت منطقة «كليموفسكي» لهجوم باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، وقال إنه نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية «سوشاني»، دون أن يكشف عما إذا كان هناك خسائر في الأرواح.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية الرسمية إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة حدودية أخرى في كورسك، ونقلت عن حاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، أن القوات الأوكرانية قصفت قرية «تتكينو» الحدودية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، يجري حصرهم.