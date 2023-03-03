إخلاء سبيل طليق آيتن عامر بكفالة ألف جنيه في واقعة السب والشتم

أخلت النيابة العامة سبيل محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، كما أخلت سبيل الفنانة ووالدتها بالضمان الشخصي.

وقررت النيابة تسليم الطفلين يوسف وآيتن إلى والدتهما مع اتخاذ قرار بالتعهد بحسن الرعاية، واستدعت النيابة أفراد الأمن الإداري لجلسة تحقيق عاجلة، وذلك عقب التحقيق في البلاغات المقدمة منهما عقب واقعة التشاجر في الشيخ زايد.

كانت الفنانة آيتن عامر حررت محضرًا ضد طليقها بالسب والشتم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة من السيدة سمر أحمد محمد، وشهرتها آيتن عامر 35 سنة، ضد طليقها محمد أحمد سعيد عزالعرب 41 سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، وكذا والدتها زينب أحمد 71 سنة.

واتهم البلاغ طليق الفنانة بأخذ طفليها، آيتن محمد 7 سنوات، يوسف محمد 6 سنوات، ووضعهما داخل السيارة قيادته، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد حسام عبدالمنصف معاون المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.