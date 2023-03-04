ضبط 2250 نسخة لكتب «علمية وأدبية» بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك دار نشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب العلمية والأدبية، بدون فواتير شراء أو إذن كتابي أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف الدار المٌشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسؤول – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبالتفتيش تم العثور على (2250 نسخة لكتب علمية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الدار على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.