كيف تقلل من المساحة التي يحتلها واتساب على هاتفك؟.. خبير تكنولوجي يجيب

تطبيق «واتساب» هو أحد التطبيقات الأساسية في عالم التواصل الاجتماعي، وهو أحد الوسائل التي يتواصل بها الأشخاص مع أصدقائهم، أقاربهم، أو من أجل العمل والدراسة.

وعلى الرغم من المميزات الكثيرة التي يستفاد منها الأشخاص من التطبيق، إلا أنه في كثير من الأحيان، يسبب إزعاجا لهم، بسبب المساحة الكبيرة التي يستحوذ عليها، من خلال الفيديوهات، الصور، والوسائط الآخرى التي تسبب ضغطا كبير على مساحة تخزين الهاتف.

وتستعرض «الوطن» أفضل الطرق للتقليل من المساحة التي يحتلها «واتساب» من الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية، وكيفية التعامل مع الهاتف في هذه الحالة، سواء أجهزة الأندرويد، أو الأيفونز.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن مشكلة «واتساب» لا تنحصر في المساحة الكبيرة التي يأخذها من الهاتف، وإنما يضاف إليها، مشكلة أكبر، ألا وهي استنفاذ باقة الإنترنت بسرعة كبيرة.

تعرف على خطوات التقليل من مساحة واتساب

وأضاف خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، أن هناك بعض الخطوات التي يفضل أن يتبعها الشخص، لإيقاف الصور، الفيديوهات، التي تأخذ حيزا كبيرا على هاتفه، وهو ليس بحاجة إليها، وأبرز هذه الخطوات ما يلي:

يدخل المستخدم على الإعدادات الأخيرة على واتساب، ويفعل حفظ الصور والفيديوهات غير تلقائي، وليس أتوماتيك، موضحا أن هناك الكثير من الجروبات التي يشترك فيها الشخص، وبالتالي تحمل الصور من تلقاء نفسها، وهو مايسبب ثقل في إعدادات الهاتف، وبطئ من سرعته، فضلا عن إنهائها لباقة الإنترنت.

كيف تحمي هاتفك من المساحة الكبيرة التي يحتلها «واتساب»؟

ووفقا لما نشره موقع «wired» التقني، أن مشكلة التحميل التلقائي من أكثر المشاكل إزعاجا لمستخدمي «واتساب»، ويمكن حل هذه لمشكلة من خلال الآتي:

الدخول إلى إعدادات الهاتف وليس التطبيق نفسه.

اختيار رمز ذاكرة الجهاز، وسيظهر التطبيق الأكثر استهلاكا من بين التطبيقات الآخرى.

اختيار خانة الذاكرة «Storage and Data»، ثم اختيار «Manage Storage»، وسيرى الشخص أكثر الحسابات التي يرسل أصحابها الكثير من الوسائط، كالصور أو الـ«فويس نوت».