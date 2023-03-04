«العربي للطفولة والتنمية» يقيم معرضا لمؤسسة الأمير «طلال تاريخ تقرأه الأجيال» بالقاهرة

أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، افتتاح معرض لمؤسس المجلس «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»، تزامنا مع الاحتفال بمرور 35 عاما على تأسيس المجلس، خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس 2023، بمقر المجلس بالقاهرة.

وقال الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، إن الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس، سيفتتح المعرض بحضور عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والشخصيات العامة.

وسيتناول المعرض، تاريخ الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله، منذ النشأة، ومسيرته التنموية الحافلة على مدار ستة عقود، إضافة إلى جناح خاص بالمعرض، يبرز علاقته الخاصة مع مصر على مستوى الفكر والثقافة والإعلام والتنمية، وحتى رحيله عام 2018.

قصة تأسيس المجلس

وأضاف أن المعرض سيتناول أيضا قصة تأسيس المجلس عام 1987، بمبادرة من الأمير طلال، كأول مؤسسة عربية معنية بالطفل العربي، وبناء على توصية من جامعة الدول العربية، إضافة إلى استعراض لمحات مما قدمه المجلس على مدار الـ35 عاما من إنجازات، ورؤيته المستقبلية تحت رئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس المجلس.

سيصاحب المعرض، عددا من الفعاليات من ندوات وورش فنية وثقافية للأطفال، بالشراكة والتعاون مع عدد من الشركاء: وزارة التربية والتعليم المصرية، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمنظمة الكشفية العربية، وهيئة تير دي زووم.

معارض الأمير «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»

يبدأ المعرض - بمقر المجلس بالقاهرة- في استقبال الزائرين له، اعتبارا من يوم 11 مارس، حتى 16 مارس 2023، على فترتين يوميا، الفترة الأولى: من 10 صباحا حتى الثانية ظهرا، والفترة الثانية: من 3 مساء وحتى الساعة 6 مساء.

يذكر أن المعرض الذي سيقام بالقاهرة، يعد النسخة الرابعة من معارض الأمير «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»، بعد إقامته في الرياض في ذكرى رحيله عام 2020 وعام 2021، وفي الكويت في نوفمبر 2022، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة.