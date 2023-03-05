هل يعالج عصير البطاطس النيئة قرحة المعدة؟.. طبيب يوضح

ارتبط في الفترة الأخيرة عصير البطاطس النيئة بمجموعة من الفوائد الصحية، جاءت في مقدمتها علاج قرحة المعدة، الأمر الذي أثار الجدل حول مدى صحة الموضوع، وفوائد عصير البطاطس النيئة المختلفة، وهو ما أكده الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، قائلة إنّ عصير البطاطس النيئة مليء بمضادات الأكسدة، وغني بالفيتامينات والألياف، فضلا عن أنه يعزز من قلوية الجسم، ومضاد لتأثير الفعل الحامضي لحمض المعدة.

فوائد عصير البطاطس النيئة

وأضافت «عبد الوهاب» خلال حديثها مع «الوطن»، أنّ عصير البطاطس يعمل على منع التهاب الجسم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وغناه بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين سي، فضلا عن أنه يحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم.

وأشارت إلى أنّ عصير البطاطس، يفيد كثيرا في التخلص من قرحة المعدة والتهابات الأثنى عشر، لاحتوائه على كمية من كلوريد الإنزوبين، وهذه المادة تعمل على خفض نسبة إفراز الحامض الذي يصيب جدار المعدة بالقرحة.

عصير البطاطس يقلل من نوبات القلب

وأوضحت أنّ عصير البطاطس، يتميز باحتوائه على نسب كبيرة من مضاد الحموضة، وينعكس بفوائد كبيرة على المعدة والأمعاء، خاصة أنّ البوتاسيوم الذي يحتوي عليه العصير مفيد للغاية، إذ يقلل من مشاكل إجهاد عضلة القلب، ومشاكل الأوعية الدموية وما تتعرض له من ضغط عال يسبب تجلطات دموية ونوبات قلبية.