إحالة أوراق 4 متهمين بقتل موظف وابنه وصاحب مقهى في قنا للمفتي

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي أوراق 4 متهمين بقتل موظف ونجله وصاحب مقهى، والمعروفين إعلاميا بـ«شهداء الشهامة» بنجع حمادي شمال محافظة قنا، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة مايو المقبل للنطق بالحكم.

محكمة جنايات نجع حمادي

صدر الحكم في محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق وخالد محمد الشيخ.

ترجع أحداث القضية إلى شهر أبريل عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مرفق الإسعاف بمقتل موظف بالكهرباء وابنه وصاحب مقهى بطلقات نارية على يد لصوص مجهولين بقرية أولاد نجم في نجع حمادي.

وونتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين مقتل «الهواري نظير عبد العاطي صديق»، 40 عامًا، موظف بالكهرباء، وابنه «عمار»، 16 عامًا، و«عبد الرشيد شعبان محمد»، 47 عاما، صاحب المقهى، بطلقات نارية على يد لصوص.

ضبط المتهمين بقتل 3 أشخاص في نجع حمادي

وبعد عمل التحريات الأولية تبين أن المتهمين في الواقعة هم «صلاح.ع.ص» و«محمد.ا.ع»، و«علي.م.ا»، و«إسلام.ع.م»، بعد أن تصدى لهم المجني عليهم عقب سرقتهم سيارة.

وبحسب المحضر أنه عقب استلام صاحب السيارة سيارته عاد المتهم الرئيسي في الواقعة مرة أخرى حاملا بندقية آلية ومعه آخرين، وأطلقوا أعيرة نارية على المجني عليهم، ما أدى إلى مصرعهم، اعتقادا منهم بأنهم أبلغوا النجدة.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 14458 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2294 لسنة 2021 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي.