مهندس في «تويتر»: إيلون ماسك لا يثق بالموظفين ويذهب إلى الحمام تحت حراسة

نقلت شبكة «BBC» البريطانية تصريحات لبعض موظفي تويتر الحاليين والذين غادروا الشركة للحديث عن بيئة العمل غير المنظمة، إذ كشف أحد المهندسين أن الأشياء قد تبدو جيدة من الخارج لكن في الحقيقة هو «مبنى مشتعل».

من جهته قال المهندس الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المالك الجديد إيلون ماسك لديه حراس يذهبون معه حتى إلى دورة المياه، مضيفا: «عندما تنظر إليها من الخارج، تبدو الواجهة جيدة، لكن يمكنني أن أرى أنه لا شيء يعمل، كل السباكة معطلة، كل الصنابير كل شيء».

وأضاف المهندس أنه «لا أحد يهتم» بالعمل الذي تم في السابق للحد من التحرش على منصة التواصل الاجتماعي، إذ أشارت تقارير إلى تصاعد الكراهية، وأصبح المتصيدون أكثر حرية وأكثر نشاطًا، والمضايقات آخذة في الازدياد حيث تشهد الملفات الشخصية المعادية للمرأة والمسيئة ارتفاعًا في أعداد متابعيها بنسبة 69%.

وتابع: «هناك الكثير من الأشياء المعطلة ولا يوجد أحد يهتم بها، لدرجة أنك ترى هذا السلوك غير المتسق»، مضيفًا أنه يعتقد أن تويتر قد أصبح فوضوياً لأن ماسك لا يثق في موظفي المنصة.

وتابع: «أينما ذهب إلى المكتب، هناك على الأقل حارسان شخصيان ضخمان جدًا وطويلان يسيران معه مثل أفلام هوليوود»، مضيفًا أن جميع عمال التنظيف والطعام جرى طردهم، و«ماسك» حاول بيع المكاتب للموظفين، مؤكدًا: ربما كان تويتر هو أحد منصات الرأي الحر، ولكني لست متأكدًا أن الأمر سيستمر كذلك بعد الآن.