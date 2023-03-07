النائب أحمد عثمان: الدولة تنفذ مشروعات زراعية مهمة لتحقيق الأمن الغذائي

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع ودعم الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل فجوة الاستيراد، وهناك خطوات ملموسة في هذا الشأن بداية من مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان وغيره.

وقال «عثمان»، في بيان، إن الدولة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تتخذ إجراءات عديدة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، وهناك مبادرات إيجابية لمساعدة هذه القطاعات على تعزيز الإنتاج وإقامة مشروعات إنتاجية زراعية وصناعية، ومبادرات لتخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ما يساهم في دعم قطاع عريض من العاملين فيها ويوفر فرص عمل.

المشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة

وثمن النائب أحمد عثمان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.

اجتماع الرئيس السيسي ومدبولي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تابع خلاله مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.