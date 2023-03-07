أسعار الفضة تنخفض إلى أدنى مستوى لها خلال 4 أشهر

انخفضت العقود الآجلة للفضة إلى أقل من 21 دولارًا للأوقية، مقتربة من أدنى مستوى لها في 4 أشهر عند 20.6 دولارًا تحت ضغط ارتداد الدولار، حيث واصل المستثمرون تقييم أحدث البيانات الاقتصادية والإشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على تلميحات حول الذروة المحتملة لمستوى أسعار الفائدة.

موقف أسعار الفائدة الأمريكية

وقلص بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة المرجوة في الاجتماعات المقبلة، دفعت البيانات الاقتصادية الساخنة الأعضاء الآخرين إلى الدعوة إلى زيادات سريعة للحد من الضغط التضخمي.

الطلب على الطاقة الشمسية

ومع ذلك، فإنّ الطلب القوي على الطاقة الشمسية، والذي انعكس في الارتفاع لأسهم الألواح الشمسية، عزز الطلب على الفضة كموصل كهربائي.

وأدى شح الإمدادات أيضًا إلى الحد من الانخفاض، مع بقاء المخزونات في البورصات العالمية مثل «كوميكس» عند مستويات منخفضة.

وكشفت البيانات الجديدة أن الاحتياطيات من قبل المنتج الرئيسي، بيرو، انخفضت بمقدار 22000 طن إلى 98000 طن في عام 2022.

أعلى مستوى للأسعار على الإطلاق

تشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار الفضة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011، ومن المتوقع تداول الفضة عند مستوى 20.25 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع «يناير - مارس 2023»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 18.78 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

تضم قائمة أكبر منتجي الفضة دول: المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.