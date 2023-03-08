مصرع شاب اصطدمت دراجته النارية بكورنيش بورسعيد بسبب السرعة الزائدة

لقى شاب مصرعه في الساعة الأولى من صباح اليوم، بعد أن اصطدم بدراجة نارية كان يقودها بكورنيش بورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل جثته إلى المستشفى.

نقل المتوفى إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل إلى مستشفى المبرة عبده محمد الأباصيري، 19 عاما، جثة هامدة، في حادث تصادم موتوسيكل بكورنيش بورسعيد.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الدراجه النارية كانت تسير بسرعة زائدة على كورنيش بورسعيد فانقلبت واصطدمت بالكورنيش وسقط قائدها على رأسه أرض.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

من جانب آخر، تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام فاطمة مصطفى بيرم، 65 عاما، بادعاء اعتداء من نجلها، وجارٍ الفحص والتعامل مع الحالة واستدعاء الإبن لمعرفة ملابسات التعدي.