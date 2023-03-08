نصائح لحماية الراوتر من الاختراق نهائيا.. استخدم كلمة سر صعبة

يوجد بعض الطرق لحماية الرواتر من الاختراق نهائيا، وتضيف جوا من الحماية ضد سرقة شبكة الواي فاي في المنازل وأماكن العمل، وهو ما ينصح خبراء التكنولوجيا بفعله حتى لا يتم سرقة الباقات والإنترنت الخاص بهم بشكل شهري.

كشف خبير التكنولوجيا محمد سعيد، لـ«الوطن»، عدة طرق بسيطة يمكن اتباعها لحماية الرواتر من الاختراق وهي:

نصائح لحماية الراوتر من الاختراق

ابتعد عن استخدم كلمات سر من السهل تخمينها أو سهل الوصول إليها، وينصح بكتابتها عبارة عن كلمات وأرقام ورموز.

وضع حد أقصى وتحديد عدد معين من الأشخاص المسموح لهم بالتصفح عبر شبكة الواي فاي بعدد أفراد المنزل.

من الأفضل إخفاء اسم الشبكة.

- ويمكن حماية شبكة الواي فاي والراوتر وضبط الإعدادات وتغييرها من خلال الدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر، في أي متصفح ثم كتابة في شريط العنوان (192.168.1.1) وتضغط إدخال، وبعدها يتم إدخال اسم المستخدم بكتابة (admin)، وأيضا في كلمة المرور تكتب (admin)، وقم بغلق SSID عبر اختيار NO ثم اضغط Save في أسفل الصفحة.

إغلاق ثغرة WPS وهي من ضمن الثغرات التي يتم اختراقها ويجب عليك غلقها لصد أي محاولات اختراق من قبل الأشخاص أو المجموعات.