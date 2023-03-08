«آرت دي إيجيبت» تحتفل بيوم المرأة العالمي ببرنامج فني وثقافي لمدة أسبوعين

أعلنت مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، تنظيم برنامج فني وثقافي متنوع لمدة أسبوعين في الفترة من 7 حتى 26 مارس، يشمل بعض الفعاليات الفنية المتنوعة، احتفاءًا بالمرأة المصرية، ودعم تمكينها في الفنون المختلفة، وتسليط الضوء على مجموعة كاملة من النساء المؤثرات في عالم الفنون بمختلف أشكاله، في إطار خطتها للاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام.

تشمل الفعاليات الفنية التي تستمر طوال شهر مارس 2023، إطلاق معرض فني بعنوان «كون»، يشارك فيه 16 فنانة تشكيلية، ويقام في آرت هاب جاليري بالزمالك، في الفترة من 9 حتي 23 مارس ٢٠٢٣، بينما يشمل البرنامج الثقافي الذي يطٌلق عليه (دائرة المعارض، Gallery Circle) محادثات وحلقات نقاش وزيارات إلى مختلف المعارض الفنية من أجل نشر الفن ووصوله إلى الجميع.

ومن أبرز المعارض الفنية المشاركة في الفعاليات بالتعاون مع «آرت دي إيجيبت»، جاليري كليج، أرت هاب جاليري، جاليري مصر، جاليري ليوان، أكسيس آرت سبيس، سماح أرت جاليري ، باشون أرت جاليري، ديمي آرت جاليري، easel& camera،le lab.

يأتي البرنامج الثقافي (دائرة المعارض، Gallery Circle)، تماشيًا مع جهود مؤسسة "آرت دي إيجبت" ونهجها المستمر في التعاون مع الفنانين المحليين والعالميين، ومع مختلف المعارض الفنية، كما يتمكن الفنانين المنضمين لمنصة ARTSY التابعة لمؤسسة "آرت دي إيجيبت"، من عرض أعمالهم الفنية المختلفة وذلك عبر "دائرة المعارض" لتبادل الخبرات والرؤى المختلفة، وتوسيع دائرة هواة ومحبي الفنون.

من جانبها، قالت نادين عبد الغفار، مؤسِّسة «آرت دي إيجيبت»: " لإيماننا بأن الفن هو أجمل طريقة لتوصيل الرسالة، نحن سعداء جدًا بإطلاق مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة هذا العام، تكريما لتاريخ المرأة المصرية فى مجال الفن بأنواعه، وتوثيقًا للأعمال الفنية لعدد كبير من الفنانات المصريات، كما يعتبر التعاون مع المعارض المحلية أمرًا مهمًا وحيويًا للارتقاء بعالم الفن، وقد تم إطلاق فعالية (دائرة المعارض، Gallery Circle) لهذا الغرض، كما أشعر بالفخر بوجود هذا العدد الكبير من الفنانات المصريات اللائى يعكسن واقع المرأة المصرية فى أعمالهن الفنية".

وأضافت "عبدالغفار": "استطاعت المرأة المصرية من خلالها موهبتها وإبداعها في الفنون المختلفة أن تحظى بالفرص القوية للمشاركة في المحافل الفنية المحلية والدولية والعالمية، كما يعد تمكين المرأة المصرية في الفنون بمختلف أشكالها موضوع مهم ويحظى باهتمام القيادة السياسية في الدولة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠".

وكانت "آرت دي إيجيبت" على مدار السنوات الماضية قد قامت بتنظيم عدد من المعارض الفنية في المواقع الأثرية الشهيرة مثل المتحف المصري، قصر محمد علي بالمنيل ، و4 مواقع أثرية في شارع المعز لدين الله استطاعت خلالها، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توفير تبرعات عينية لكل موقع تراث أقامت به معارضها، لضمان الحفاظ على تلك المواقع في أفضل صورة، كما قامت بمعرضين في منطقة أهرامات الجيزة ، وذلك تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو.