مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار حائط منزل في سوهاج

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع عامل وإصابة آخر، إثر انهيار حائط منزل عليهما، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

بلاغ بمصرع وإصابة عامل في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي، يفيد بوصول كل من «ك.خ.ف» 22 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج جثة هامدة، ونجل عمومته «خ.م.خ.ع» 23 عامًا، عامل بأجر، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال المُصاب ووالدة المتوفى المدعوة «منى. س.ع» 43 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكورين ببناء «حائط داخلي» بمنزل المُصاب بذات الناحية، انهارت عليهما مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني.

سبب الوفاة الحقيقي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هو كسر بعظام الجمجمة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين التصريح بالدفن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.