والدة شهيد: ابني قالّي إن شاء الله هحصل أحمد المنسي

قالت والدة الشهيد عقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين، إنّ نجلها كان في «صاعقة 999 قتال»، وأنّها ربته على أنّ من يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

وأضافت والدة الشهيد، خلال فيلم تسجيلي عن تضحيات الشهداء، عرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «رموز خالدة»، عرضته قناة «الحياة»: «بعد استشهاد أحمد المنسي، قال لي ابني (هذا أحمد المنسي الذي كان حاضرا لزفافي، وإن شاء الله سأذهب له قريبا».