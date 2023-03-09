«الداخلية»: ضبط ‏80463 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منه، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (80463) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط أحد الأشخاص، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية جنايات والمقضي فيها بمدد حبس بلغت 3 سنوات، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.