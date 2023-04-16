ما حكم حقن الفيتامينات في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم حقن الفيتامينات في نهار رمضان، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر بوابتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت الدار الحكم، ردا على سؤال ورد إليها.

حكم حقن الفيتامينات في نهار رمضان

وبخصوص السؤال عن حكم حقن الفيتامينات في نهار رمضان، أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال عن حكم حقن الفيتامينات في نهار رمضان وهل تفطر أم لا، ليؤكد الشيخ أنها لا تفطر، مشيرا إلى أن الحقن لا تفطر سواء كانت عضلية أو وريدية أو مغذية أو غير مغذية، والمقصود بالمغذية أي التي بغرض إدخال المحاليل المغذية للجسم.

حقنة الأنسولين في نهار رمضان

وفي سياق منفصل قال الدكتور شوقي علام، في فتوى حملت رقم 3268 على موقع دار الإفتاء، إن الحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم».

وأضاف المفتي: «وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً»، متابعا «مِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العُرُوقِ التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التي في الشرايين تكون في الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب. فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ».