الفنانة هلا رشدي خلال زيارتها «كابيتانو مصر»: «الأولاد إدوني روح تانية.. والفكرة تستحق الدعم»

قالت الفنانة هلا رشدي، خلال زيارتها معسكر لاعبي «كابيتانو مصر»، إنها كانت متحمسة للغاية قبل زيارتها لمواهب المعسكر، لكن حماسها زاد أكثر بعد لقائهم.

وأضافت: «الأولاد إدوني روح تانية، وابني يتابع كابيتانو مصر، وعجبني إن الفكرة وصلت له إننا عاوزين نطلع أجيال جديدة تشرفنا زي اللاعيبة اللي مشرفانا وأولهم محمد صلاح، الفكرة محترمة وتستحق الدعم الكامل».

وبدأ عرض الحلقة الـ23 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.