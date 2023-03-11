إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية تحتفي بعدد «الوطن» عن البابا كيرلس

تحت عنوان «البابا كيرلس السادس رجل الصلاة» احتفت جريدة «الوطن» بالقديس في ذكرى وفاته الـ52، بتخصيص عدد عن حياته وإنجازاته خلال فترة جلوسه على الكرسي المرقسي.

احتفاء الإيبارشيات بعدد «الوطن»

ونال العدد إشادة واسعة من الإيبارشيات فور نشره على منصات «الوطن» على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشاد عدد من الآباء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعدد.

واحتفت إيبارشية ملوي والأشمونين بالعدد عن البابا كيرلس، حيث نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما أشاد الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، به لافتًا إلى أنه حمل عددًا من مقالات المطارنة والأساقفة، واصفًا أنه «جميل جدا».

عدد «الوطن» عن البابا كيرلس

وخصصت جريدة «الوطن» ملفًا في عدد اليوم للاحتفاء بذكرى وفاة البابا كيرلس السادس الـ52 البطريرك الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وناقش عددًا من الموضوعات عن القديس بداية من ميلاده وأسرته مرورًا بحياته ورهبنته وحتى جلوسه على الكرسي المرقسي، وقصة إطلاق لقب رجل الصلاة عليه واعتراف الكنيسة به قديسًا، قصة الطاحونة «قبلة المحبين»، وبناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما تضمن العدد حوارًا خاصًا لـ«الوطن» مع الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، تحدث فيه عن قداسة البابا كيرلس السادس، بالإضافة لعدد من المقالات للأنبا ديمتريوس مطران ملوي، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد.