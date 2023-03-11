شعار الفتيات في «كفر عون»: «علِّمني الصيد وبلاش تديني سمكة»

فتيات قرية كفر عون بالبحيرة، لم تتجاوز أعمارهن 13 عاماً، رفعن شعار «علِّمنى الصيد وبلاش تدينى سمكة»، بعدما أقبلن على العمل فى فن الكروشيه داخل ورش القرية.

نوال على، إحدى سيدات القرية والمسئولة عن ورشة الكروشيه، قالت إن هناك إقبالاً كبيراً من البنات على مهنة الكروشيه، ورغم صغر سنهن فإنهن حريصات على حضور الورش التدريبية التى تجرى من آن إلى آخر.

مسئولة «ورشة الكروشيه»: إقبال كبير من الأطفال على تعلم المهنة

«معظمهن أخوات وأصحاب بالمدرسة»، بهذه الكلمات واصلت مشرفة ورشة الكروشيه حديثها لـ«الوطن»، قائلة: الأطفال حريصون على الشغل لأنه مش مرهق وكمان بيدبّروا مصروفهم منه، مشيرة إلى أن بعضهن يعملن خلال الفترة الصباحية، والبعض الآخر مساء حسب وقت الدراسة.

وذكرت أن البنات فى عمر الـ14 عاماً أبدعن فى فن الكروشيه، إذ يشاركن فى معرض «ديارنا» فى القاهرة ومعارض المحافظات، بالإضافة إلى تعليم أقرانهن تلك المهنة بعدما أتقنّها فى سن صغيرة، متابعة أن البعض من هؤلاء البنات نفذن المشروعات الخاصة بهن من أعمال الكروشيه داخل منازلهن، وأصبحن يساهمن بشكل كبير فى دخل أسرهن، قائلة: «أطفال القرية كلها بتشتغل وبقوا منتجين».

وعلقت: «الأطفال بتختار الورشة المناسبة ليهم، وأوقات إحنا بنخليهم كروشيه علشان صغر سنهم، ومعظم الأطفال أقنعوا بعضهم البعض بالعمل فى ورشة الكروشيه لتوفير بعض متطلباتهم لتخفيف المعاناة عن كاهل أسرهم».