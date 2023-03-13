السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة تجارة المخدرات في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، تاجر حشيش في نجع حمادي، بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وصدر الحكم في محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار، حسام الدين فتحي يوسف الكلاف وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق.

ترجع أحداث الواقعة إلى الاول من أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «عدلي. م.م»، 35 عاما، عامل، مقيم نجع حمادي، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

ضبط تاجر مخدرات بقنا

تم التحفظ على المتهم وعلى المضبوطات ، وقررت جهة التحقيق حبس المتهمين على ذمة القضية.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 17918 لسنة 2022 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 2053 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسج سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.