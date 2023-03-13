عاجل.. مدبولي: الموازنة الجديدة تستهدف تخفيف العبء عن الأكثر احتياجًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 - 2024.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مشروع الموازنة المقترح، والمبادئ الأساسية التي تمّ صياغة بنود الموازنة في إطارها، والتي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، واستمرار إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات، بما يُسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يوليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار الدولة في تبني برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.