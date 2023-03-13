رئيسة وزراء الدنمارك تشكر السيسي على دوره الرائد في المنطقة

أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتا فريدركسن، عن تمنيها بأن يكون التعاون بين مصرَ وبلادها مصدر إلهام لبلدان أخرى في بناء شراكات قوية، مشددةً على أنَّ قارتي أفريقيا وأوروبا يجب أن يتعاونا معًا، موضحة «لا يمكن أن نحل مشكلاتنا إلا من خلال شراكات قوية».

نتقاسم تاريخًا طويلًا من الشراكة والتعاون والصداقة مع مصر

وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه «بالتعاون بين القارتين يمكننا إيجاد حلول مستدامة لشعوبنا، وهذا ما تدور حوله السياسة، وهو خلق مستقبل أفضل، نشكر الرئيس السيسي على قيادته ودوره الرائد في المنطقة، نتقاسم تاريخًا طويلًا من الشراكة والتعاون والصداقة».

وتابعت رئيسة وزراء الدنمارك : «يسعدني القول إنّ العلاقات بين البلدين في هذه الزيارة أصبحت أقوى».