في سن الـ"25 - 35 ربيعًا".. قمة المرأة المصرية 2023 تسلط الضوء على العقد الذهبي لصناعة النجاح في حياة السيدات

هدير شلبي: احترام المرأة في سوق العمل تزايد خلال الآونة الأخيرة

فاطمة الشناوي: على المرأة المجازفة والإصرار لإثبات ذاتها في سوق العمل

مؤسسة « Esorus»: يجب استغلال التركيز العالمي على زيادة تمثيل المرأة ببيئة الأعمال

أهلة الصبان: السوق المصرية فرصة أمام المرأة لبدء تحقيق نجاحات قوية بمجال ريادة الأعمال

سلطت قمة المرأة المصرية 2023 في فعاليات نسختها الثانية الضوء على سن السيدات وهن ما بين 25 و35 ربيعا، تلك الحقبة الزمنية التي تمثل أهمية قصوى للسيدات الراغبات في صناعة تجاربهن الخاصة، وبناء حياتهن المهنية وتمكين العقل من العمل بقدرة أكبر لتحقيق الأهداف، والتي أظهرت أن الوقوف على حكايات الناجحات في هذا العمر يمثل دروسا عملية يجب الإنصات إليها.

وضمت خامس جلسات المؤتمر الذي انطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظم فعالياته منتدى الخمسين سيدة برئاسة الإعلامية دينا عبدالفتاح، وبالمشاركة مع المجلس القومي للمراة ومجلة أموال الغد، كلا من هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات، وفاطمة الشناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإستراتيجية شركة خزنة، وأهلة الصبان، المؤسس المشارك، لمنصة "Exits"لسوق الخدمات الاستثمارية، وداليا الظ، مؤسس "Esorus"لربط الموردين والمصممين في مجال الديكور والمعمار، وأدارتها نيللي محمود، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي بـ"إي جي بنك".

في هذا السياق، قالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات، إن هذه السنوات تمثل أهمية قصوى للسيدات الراغبات في صناعة تجاربهن الخاصة وبناء حياتهن المهنية، مشيرة إلى أن النماذج الناجحة تحفز الآخرين على تحقيق أهدافهن لأنها تمثل دروسا عملية للأجيال الحالية.

وتابعت خلال مؤتمر قمة المرأة المصرية 2023- النسخة الثانية- منتدى الخمسين سيدة تحت عنوان (تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها)، أن احترام المرأة في سوق العمل تزايد خلال الفترة الأخيرة مع احترام قراراتها وإدارتها أيضا في الشركات.

من جانبها، أكدت فاطمة الشناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للإستراتيجية لشركة خزنة، أن المرأة تمر بمراحل عديدة في حياتها تضعها أمام خيارين إما أن تخوض التجربة بما تحمله من مخاطر لتثبت نفسها في سوق العمل وإما تتراجع دون تحقيق ذلك.

وذكرت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للإستراتيجية لشركة خزنة أن احترام المرأة في سوق العمل تزايد خلال الفترة الأخيرة مع احترام قراراتها وإدارتها أيضا في الشركات.

فيما قالت داليا لاظ، مؤسس (Esorus) لربط الموردين والمصممين في مجال الديكور والمعمار، إن الفترة الحالية تشهد زيادة التركيز العالمي على تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في كافة المجالات، مع وجود دعم كبير.

وأكدت لاظ أهمية استغلال المرأة هذا التركيز والدعم واقتناص الفرص المتاحة وليس هذا فقط، بل أيضا العمل بقوة من أجل اثبات جدارتها، لافتة إلى أن السيدات يستطعن القيام بأكثر من عمل وكذلك يحببن التحدي.

واستعرضت تجربتها في الانتقال من العمل لدى إحدى الشركات الهندسية، إلى أن تكون أحد رواد الأعمال، قائلة إنها بدأت في بداية حياتها العملية في العمل بأحد الكيانات الهندسية لكي تكتسب الخبرة العملية قبل أن تأخذ خطوة تدشين عملها الخاص.

وأشارت لاظ إلى وجود اختلاف بين صاحب العمل ورائد الأعمال، موضحة أن فكرة ريادة الأعمال قائمة على وجود فكرة غير تقليدية من أجل إيجاد حلول لمشكلات تواجه المجتمع، وليس صاحب المشروع الذي يعرف احتياجات السوق.

ونوهت بأنها قامت بالعمل على نفسها والبدء من الصفر والانضمام لبرامج ريادة الأعمال، واستطاعت تدشين منصة تجمع كل الموردين والمصممين في مجال الديكور والمعمار.

وفي السياق نفسه، قالت أهلة الصبان، المؤسس المشارك لمنصة Exit's لسوق الخدمات الاستشارية، إن المرأة في مصر تمتلك جميع المقومات بأن تصبح رائدة أعمال في مجالات كثيرة، على الرغم من بعض المعوقات مثل الضغوط الاجتماعية كونها امرأة، مطالبة بالتوفيق بين التزامات الأسرة والعمل.

وأضافت الصبان خلال قمة المرأة المصرية 2023، في نسختها الثانية أن المرأة كانت تعاني من الحصول على بعض التمويلات في شركاتها الناشئة للبدء في توسعاتها، إذ كانت صناديق الاستثمار تضع نحو ٢٪ فقط من قيمة الصندوق لتمويل الشركات التى تقوم على العنصر النسائي نتيجة ارتفاع معدل المخاطرة.

وذكرت الصبان أن منصة Exit's التي تعمل على تقديم خدمات استشارات مالية متكاملة وتسهيل الاستثمارات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وجمع التمويلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة مؤمنة عبر شبكة الإنترنت، قامت بتغيير هذه الفكرة لدي الكثير من المستثمرين من خلال القدرة على تقديم الدراسات للشركات ذات العنصر النسائي في تقديم كافة الخدمات المالية وعمليات الدمج والاستحواذ لحثها على التوسعات المختلفة.

وتعزز قائمة أكثر 50 سيدة مصرية تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2022، تبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة للمرأة المصرية من خلال إبراز نجاحاتها وإلقاء الضوء عليها في جميع وسائل الإعلام المشاركة بالقمة، كأمثلة استثنائية يحتذى بهم في تأثير المرأة المصرية في المجتمع والاقتصاد المصري بشكل كامل، وللتأثير بشكل مباشر على الأجيال الجديدة من السيدات عبر الوعي بقدرتهن على تكرار هذه النجاحات، كما يحفز التكريم رائدات الأعمال المصريات على المضي بشكل ثابت في تطوير آدائهن في عالم الأعمال.

وشهد تكريم قائمة الفائزات لهذا العام، مجموعة من السادة الوزراء المشاركين في القمة في تقليد سنوي، مما يدلل على مدى الثقة في عملية الاختيار التي تخضع لمعايير دقيقة وعلمية، ما يدفع سنويا بدخول قوائم المكرمات في أعمال مجتمعية ومبادرات شاملة تستهدف تعزيز التنمية في الدولة المصرية.

وشارك خلال فعاليات القمة، عشرات من الشخصيات النسائية الرائدة في العديد من المجالات الحياتية قصص نجاحهن الملهمة وحكايتهن المبهرة التي سطرت مسيرة مهنية غير تقليدية، تجاوزت مجرد الاعتراف والإشادة بها، إلى ضرورة تسطيرها للعالم الواقعي في تجربة يجب مشاركتها والوقوف أمام تفاصيلها خاصة في ظل تحديات عالمية ومحلية تحتاج إلى الإلهام والأمل وخلق الفرص.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة النطاق، من عدد كبير من السادة الوزراء والمسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية وأيضا الرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والاعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من محافظات الجمهورية كافة.

وتضمنت القمة العديد من الفعاليات الحيوية التي شارك بها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال جهود تمكين المرأة وتحقيق الاستدامة، وركزت على مضامين تتعلق بالسعادة والنجاح وأهميته في حياة المرأة، وكيفية التخطيط لمستقبلها والتكيف مع المجتمع والأسرة، والمواهب والمهارات التي تحتاجها في المستقبل، وكيفية الوصول لقمة هرم القيادة، ودور المثل العليا في حياتها ، وكيف تكتسب روح القتال الصحيحة من أجل إثبات ذاتها.

وتستهدف القمة، تعريف المجتمع الدولي بما تحظى به المرأة المصرية على مستوى القيادة، والهوية الوطنية، وذلك باعتبارها قوة ناعمة معبرة عن الجمهورية الجديدة الباحثة عن التطور والريادة ، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة للمرأة المهنية بهدف تعزيز وضع استراتيجية متوازنة لتحفيز المرأة وإسهاماتها وتطوير قدراتها جنبا إلى جنب مع دورها المهم في تحقيق التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة.