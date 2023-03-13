«حماة الوطن»: تنظيم دورات رمضانية بالتعاون مع الشباب والرياضة بمطروح

أعلنت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، عن إقامة ورعاية دورات رمضانية لكرة القدم بمراكز المحافظة الثمانية، في إطار دعم حزب حماة الوطن للرياضة والرياضيين بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب.

إقامة ورعاية دورات رمضانية

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إنهم بصدد إقامة ورعاية دورة رمضانية موسعة في كرة القدم بمراكز ومدن المحافظة الثمانية، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الحزب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فهي جزء من عدد من الفعاليات للحزب في الشهر الكريم التي سوف تنظمها أمانة الرياضة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح أن الدورة الرمضانية أصبحت تقليدا رمضانيا لدى الحزب، يهدف إلى تنمية اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية إلى جانب الهدف الأساسي وهو الترفيه.

جوائز للفرق الفائزة

وأضاف أمين التنظيم أن أمانة سيدي براني بدأت بالتجهيز للدورة الرمضانية تحت إشراف عطا الله رزق أمين الرياضة بالحزب والتنسيق مع الدكتور وليد رفاعي عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، لتنظيم دورات رمضانية في باقي المراكز بما فيها العاصمة مرسى مطروح ، كما أن الدورة سوف تتيح فرصة للشباب للتنافس الشريف، خاصة في وجود جوائز هدايا للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.