نائب رئيس مجلس الدولة: يجب حماية الأطفال من المحتوى الإلكتروني المضلل

عرض المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في المؤتمر الدولي الخامس الذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة عن «الطفولة وتحديات العصر الرقمي»، لدراسته الحديثة المهمة عن «حقوق الطفل الدولية في البيئة الرقمية.. قواعد التمكين والحماية - دراسة عالمية في ضوء وثيقة التعليق العام للأمم المتحدة لعام 2021 لحقوق الطفل في البيئة الرقمية وتطبيقات القضاء».

حقوق الطفل في مجال الرقمنه

وتحدث المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، في الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة سهير كامل أستاذ علم النفس وعميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة بحضور الدكتورة جيهان عزام عميد الكلية الحالية والدكتورة علا كامل وعرض للفلسفة التي تقوم عليها وثيقة التعليق العام رقم 25 لسنة2021 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل‏ بالأمم المتحدة بتاريخ 2 مارس 2021 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية.

التوازن المطلوب في الحياة الرقمية

وأوضح خفاجي، انه يتعين على الكبار إيجاد التوازن المطلوب في الحياة الرقمية للأطفال بين التمكين والحماية، ذلك أن التواجد على الشبكة الإلكترونية بالنسبة للأطفال أصبح جزءاً أساسياً من روتين حياتهم اليومي، وأنهم يعيشون حياة أكثر اتساماً بممارسة النشاط الرقمي من الحياة نفسها التي يعيشونها، ومما لا ريب فيه أن وسائط الإعلام الرقمية تتيح للأطفال فرصاً هائلة للتعلم والمشاركة واللعب والعمل والتواصل الاجتماعي الحديث.

تعرض الأطفال للضرر

وأشار إلى ضرورة الاعتراف بأن التفاعل الإلكتروني قد يُعرض الأطفال لأشكال جديدة من الضرر يتعين التصدي لها، وينبغي علينا أن نساعد الأطفال على التصدي لتلك المخاطر، وأن نناقش قضيتين على درجة كبيرة من الأهمية، الأولى هي كيفية وصول الأطفال المتساوي والآمن إلى وسائط الإعلام الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقضية الثانية كيفية تمكين الأطفال ومشاركتهم عن طريق وسائط الإعلام الرقمية، لنصل في النهاية إلى خلق التوازن المطلوب بين التمكين من ناحية والحماية من ناحية أخرى.