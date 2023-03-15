"كونتكت" و "بهية" يوقعان بروتوكول تعاون لدعم محاربات سرطان الثدي

وقعت شركة كونتكت المالية القابضة بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وجاء ذلك في إطار الاهتمام بالمسئولية المجتمعية ودعم المرأة، وذلك لتقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية مصابة بسرطان الثدي وتقديم الدعم المادي والمعنوي والوصول إلى أعلي درجات التشجيع لمحاربات بهية ولتقديم ندوات التوعية وتقديم خدمة الكشف المبكر للموظفات.

وقالت الدكتورة هايدي المصري، مدير عام قطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بمجموعة كونتكت المالية القابضة أن استمرار دعمنا لمستشفى بهية لمتابعة مسيرتها في علاج الآلاف من السيدات بالمجان، وطمأنة الآلاف منهن على صحتهن ، هو تعبير عن سعادتنا بذلك .

وأكدت هايدي المصري : "إن هذا البروتوكول الجديد يأتي ضمن مبادرات مجموعة كونتكت في تعزيز مجالات المسئولية المجتمعية التي تصب في صالح مجتمعنا المصري ليحظى بحياة أفضل، وتتمحور مساهمتنا هذه المرة لدعم أمهاتنا وسيدات مصر، وحرصا منا أيضا على صحة الموظفات لدي الشركة ومساعدتهم لحماية أنفسهم من أي مرض و مساندتهم للكشف المبكر و التوعية بأهمية ذلك علي صحتهن.

"ومن جانبها أعربت الدكتورة جيلان أحمد، المديرالتنفيذي لمؤسسة بهية، عن بالغ سعادتها واعتزازها بوجود شركات مصرية رائدة مثل " كونتكت " تهتم بالعمل المجتمعي وتضعه على قائمة أولوياتها، لدعم الحياة الكريمة للمواطن المصري في مختلف المجالات خاصة بصحة المرأة المصرية ومحاربة سرطان الثدي،وأشارت الدكتورة جيلان أحمد ،إلي أن مستشفى بهية تعتز بما تقوم به من دور كبير في دعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان وفقًا لأفضل المستويات العالمية."

وأشاد السيد سعيد زعتر،الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، بجهود مؤسسة بهية في دعم المرأة و مساندتها و الحفاظ علي صحتهن من الأمراض .

وأكد زعتر علي أن المرأة لعبت دورًا رئيسيًا في المساهمة والتأثير في مجتمعنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ، مشيراً إلي أن نسبة القيادة النسائية في مجموعة كونتكت بلغت 25% من إجمالي المجلس التنفيذي، وتتنوع مناصبهن من رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب إلى مديرين تنفيذيين وأعضاء معينين للمديرين التنفيذيين ومديري إدارات في مختلف الشركات والقطاعات التابعة للمجموعة.

كما أكدالرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت " علي أن ذلك يأتي إيمانا من المجموعة بدور المرأة و أهميته في المجتمع وبمساهمة المرأة في التنمية المستدامة، مشيراً إلي أن الشركة تقدر دور المرأة بشكل كبير ولذلك اتخذت الشركة خطوة ايجابيه من خطوات المسئولية المجتمعية، بتوقيع هذا البروتوكول مع مؤسسه بهيه، حرصا من المجموعة على سلامه وصحة المرأة كونها أحد الأعمدة الرئيسية في الوطن.

نبذه عن كونتكت:

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة، وعن طريق كونتكت كريدي تك تقدم برامج تمويل السلع الاستهلاكية والخدمات، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري.

شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.