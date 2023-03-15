21 لاعبا في قائمة كفر الشيخ لمواجهة الهلال المطروحي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، بقيادة كرم جابر، المدير الفني الجديد، على اختيار قائمة تضم 21 لاعبا، استعدادا لمباراة الهلال المطروحي، التي تُقام غدا الخميس، في تمام الثالثة عصرا على ملعب الجامعة بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني بالممتاز «ب».

قائمة كفر الشيخ

وتضم قائمة كفر الشيخ، كلاً من: محمود شكري، وحسن صبري، ومروان أحمد، وأحمد أباظة، ومحمد رضا، وبلال سالم، وأحمد عبد المنعم، ومحمود فتحي، وشمس محارب، ومحمد أسعد، وعمر عبد المنعم، ومحمود شعبان، وأحمد نشأت، ورفعت مفتاح، وأسامة الحسيني، وأحمد محارب، ومحمد نصر، وعوض تهامي، ومحمود عبد الله، وبلال زكريا، ومحمد إبراهيم.

يذكر أن كفر الشيخ يدخل اللقاء في المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الهلال المطروحي، المركز الثالث عشر، برصيد 20 نقطة، ويتصدر قمة المجموعة فريقا طنطا وجمهورية شبين برصيد 40 نقطة.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي

كان مجلس إدارة نادى كفر الشيخ الرياضي، قد قرّر تعيين كرم جابر، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للكابتن عبد الفتاح عبد الرازق.

ويضم الجهاز الفني الجديد كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدى، مديراً إدارياً.