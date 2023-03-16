رئيس الوزراء يسأل عمال مصنع عن عدد ساعات عملهم والخدمات المقدمة لهم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع شركة «السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية»، والذي يقع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال زيارته للمصنع، تابع رئيس الوزراء، مختلف مراحل التصنيع التي تتم، ومعايير الجودة في المنتجات، كما أجرى حواراً مع أحد العمال للإطمئنان إلى الأوضاع الخاصة بهم، حيث تطرق لسبل انتقالهم اليومي، وعدد ساعات العمل الفعلية، والخدمات التي توفرها الشركة لهم.

واستمع مدبولي لشرح من المهندس تامر نافع، المدير التنفيذي لشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، الذي أوضح أن المصنع يتواجد داخل منطقة "Sokhna360" التي يتم تطويرها من قبل شركة السويدى للتنمية الصناعية، إحدى شركات السويدى إليكتريك، التي تعد أول مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة في المنطقة، مساحتها 10 ملايين متر مربع، وتضم مناطق صناعية، ولوجيستية، وتجارية، وسكنية، وتعليمية تقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، في قلب مدينة العين السخنة على مقربة من الميناء.

وأشار «نافع»، إلى أن المشروع يستهدف توطين الصناعات الهندسية المختلفة التي تسهم في تنفيذ مشروعات وطنية مهمة، بما يقلل من فاتورة الإستيراد، ويقام على مساحة 120 ألف م2، ومن المقرر الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 2500 جهاز سنوياً، ويضم مبانى للإنتاج والتجهيزات، وساحات تشوين للخامات، وذلك ضمن المرحلة الأولى منه، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إضافة مصنع الجلفنة، ومخازن.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة السويدي، أن المصنع يختص بتصنيع أجهزة وأنظمة الري المحوري الذكية، ومستلزمات التركيب والتشغيل والصيانة، ومختلف أعمال البنية التحتية المتعلقة بها، حيث يستهدف تخفيض المكون الدولاري للمشروعات القومية، وتوفير قطع غيار للمشروعات القائمة والمستقبلية بسعر تنافسي، مع ضمان سرعة الصيانات في التوقيتات الملائمة.

كما تتضمن أهداف المشروع تدريب كوادر بشرية مصرية على أعمال التصنيع، والتركيب والصيانة، بالتعاون مع الخبرات العالمية في هذا المجال، ما ينعكس في نهاية الأمر بشكل إيجابي على تخفيض سعر أجهزة الري المحوري، مع زيادة الإنتاج الكمي خلال المراحل المقبلة، فضلاً عن توطين صناعة بوابات الري وأنظمة التحكم لتوفير 50% من الطاقة والمياه المستخدمة.