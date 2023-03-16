أبرز معلومات عن ساعة يوم القيامة.. وكيف تتنبأ بنهاية العالم؟

انتشرت في الآونة الأخيرة وتحديدا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأحاديث حول ساعة يوم القيامة، حيث إن وصول عقارب الساعة إلى وقت منتصف الليل يعني قيام حرب نووية تُفني البشرية، ونهاية العالم ويُشير عدد الدقائق التي قبل منتصف الليل إلى احتمال نشوب حرب نووية.

وفيما يلي ترصد «الوطن» في التقرير أبرز المعلومات عن ساعة القيامة:

علاقة ساعة القيامة بنهاية العالم

- ساعة يوم القيامة هي جهاز يجسد دلالة رمزية على مدى اقتراب البشرية من كارثة عالمية قد تسبب الفناء الكبير.

- ابتكرت ساعة القيامة عام 1947 من قبل منظمة أسسها ألبرت أينشتاين وعلماء ساعدوا في تطوير الأسلحة النووية.

- ضبطت حينها على 7 دقائق قبل منتصف الليل ومنذ ذلك الحين تقدم وتؤخر عقاربها وفقاً لتدهور الوضع الإنساني أو تحسنه.

- عام 1953 ضبطت على دقيقتين قبل منتصف الليل وهي ذات الفترة التي اختبرت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي القنبلة الهيدروجينية.

- خلال حرب فيتنام كانت تشير إلى 7 دقائق حتى منتصف الليل.

- بعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت تشير إلى 17 دقيقة.

- في البداية كان هدف المؤشر قياس اقتراب البشرية من الاندثار نتيجة الأسلحة النووية.

- مع الوقت تمددت قائمة الأخطار الوجودية الملحة لتشمل تغيير المناخ والأمن السيبراني والأسلحة البيلوجية وحتى دونالد ترامب.

وحول سؤال ماذا لو اندلعت حرب نووية؟

فإن إحدى الدراسات افترضت حرباً تستهدف فيها روسيا كلاً من أوروبا والولايات المتحدة بـ1200 سلاح، وتستهدف الولايات المتحدة كلاً من الصين وروسيا بـ1100 سلاح، وقدر أن مواجهة كهذه ستتسبب في وفاة 770 مليون شخص بشكل مباشر وتوليد 180 جراماً من السخام نتيجة حرق المدن والغابات.

عواقب الحرب النووية

- حرارة الانفجار بإمكانها أن تصل إلى 100 مليون درجة مئوية ما يعادل 4 إلى 5 أضعاف حرارة مركز الشمس.

- الحرب النووية قد يتبعها «شتاء نووي»، وهو مصطلح يصف الدمار البيئي الذي سيؤثر أيضاً على بلدان لم تشارك في القتال.