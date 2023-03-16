رئيس جمعية الفكر العمراني: 24 مليون جنيه تكلفة ترميم ضريح الإمام «الشافعي»

أكدت المهندسة مى الإبراشى، رئيس جمعية الفكر العمرانى، المشرف على مشروع ترميم قبة وضريح الإمام الشافعى ومنفذ الزوار، أنه على مدار السنوات السبع الماضية قام مكتب «مجاورة للعمران» التابع لجمعية الفكر العمرانى، بتنفيذ مشروع الترميم فى الضريح ومنفذ الزوار للإمام الشافعى، وذلك ضمن مبادرة «الأثر لنا»، موضحة أنه تم تنفيذ كل أعمال الترميم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، وبتمويل كامل من السفارة الأمريكية وعدد من الجهات المساهمة والمهتمة بالأثر.

وأضافت، أن أثر ضريح الإمام الشافعى من العلامات المميزة والفارقة التى تدل على قيمة وعظمة الأثر الإسلامى ومدى التقدم العمرانى فى العصور الأيوبية والعباسية الفاطمية.. وإلى نص الحوار:

المشروع منفَّذ بدعم من صندوق السفراء الأمريكي ومؤسسة بركات وصندوق الأمير كلاوس

بداية حدِّثينا عن وصف المشروع.

- المشروع تاريخى ويحكى دور العمارة الإسلامية فى الهندسة الإنشائية والبنائية، وشمل ترميم الضريح ومنفذ الزوار، إضافة لعدد من التجهيزات تمثلت فى الواجهات الخارجية، من ترميم كامل لأعمال الجص المزخرف وكذلك القبة المفضضة والمركب الذى يعلوها.

وتضمنت الأعمال الداخلية للضريح ترميم الأخشاب الملونة، والتكسيات الرخامية الملونة، بجانب عمل العديد من الإصلاحات الإنشائية للمبانى، وكذلك أعمال ترميم الأسقف والتبليغ.

وشملت أعمال الترميم أيضاً ترميم التوابيت الخشبية وكذلك المقصورات والتكسيات الرصاص، والعشارى، وتضمنت أيضاً تحديث نظام الإنارة وإضافة لوحات توضيحية، كما شمل المشروع أيضاً إجراء توثيق شامل للمبنى وتفاصيله الزخرفية.

هل التصميمات تمت من خلال المكاتب المصرية أم تم الاشتراك مع مكاتب أجنبية؟

- الأعمال الخاصة بالترميم تمت من خلال مكتب «مجاورة للعمران» التابع لجمعية الفكر العمرانى.

مي الإبراشي: الترميم شمل الضريح ومنفذ الزوار واستغرق 7 سنوات

وماذا عن التمويل للمشروع؟

- المشروع منفَّذ بدعم كامل من صندوق السفراء الأمريكى للحفاظ على التراث الثقافى وبدعم أيضاً من مؤسسة بركات، وصندوق الأمير كلاوس، ومؤسسة ألف التى شملت ترميم الضريح والقبة الخارجية، والكشف على الأضرحة الموجودة أسفل الأرضية والتى تعود لعصور قديمة وهى كانت بمثابة كشف فريد أسفل الضريح.

وماذا عن التكلفة؟

- الترميم تكلفته ٢٤ مليون جنيه وبالنسبة لمنفذ الزوار حوالى ٣ ملايين.

وما القيمة الأثرية للضريح؟

- أهم شىء فيه هو إحياء القيمة الروحية والدينية له، خاصة أنه تم إنشاؤه فى العصر الأيوبى ١٢١١، ومع الإضافات التى جرى وضعها فى العصر المملوكى والعثمانى وعهد محمد على، أصبح كسجل حافل لكافة التراث الإسلامى لاحتوائه على تفاصيل وعناصر ترجع لعصور مختلفة سواء إنشاءات أو زخرفة أو رخام أو تصاميم.

وكم من الوقت استغرق العمل بالمشروع؟

- حوالى ٧ سنوات ونصف، مقسمة «الدراسات والترميم ٦ سنوات، ومركز الزوار حوالى عام ونصف».

هل هناك مشروعات أخرى يتم تطويرها على غرار تجديدات ضريح الإمام الشافعى؟

- بالفعل يتم العمل على مقام يحيى الشبيه، وهو يقع ما بين ضريح الإمام الشافعى والإمام الليث، وهو من مقامات آل البيت بالعصر الفاطمى، ومن نصف القرن ١٢ الميلادى، وهو من نسل النبى، وسمى بـ «الشبيه»، لأنه كان لديه علامة فى كتفه من الخلف قريبة الشبه بتلك التى كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى مصر فى العصر الطولونى واستقر هو وأسرته فى مصر.

إحياء تاريخ القاهرة الفاطمية

الدولة المصرية الجديدة تضع ضمن أولوياتها المحافظة على التراث، والدولة مهتمة بنشاط الترميم بعد توقفه، ونتمنى أن يشمل القاهرة التاريخية، والحفاظ على النسيج العمرانى ككل والهندسة المعمارية.