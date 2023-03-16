«الوطن» تستقبل قيادات «اليوم السابع» لدعم مرشحي الجريدتين في انتخابات نقابة الصحفيين

زار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير «اليوم السابع»، مقر جريدة «الوطن»، رفقة الزميل الكاتب الصحفي السيد المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، والكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، وكان في استقبالهم أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وكل من سامي عبد الراضي وهدى رشوان وضياء السبيري مديري تحرير الجريدة، في إطار الجولات الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين 2023 المقرر إجراؤها، غدا الجمعة 17 مارس الجاري.

أكرم القصاص: التدريب أهم تحديات النقيب القادم

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، إن التدريب الواسع أهم الملفات أمام مجلس نقابة الصحفيين والنقيب القادم، لافتا إلى وجود استثمارات جديدة في الصحافة، ولابد من وضع قاعدة حقيقية من خلال الاهتمام بملف تدريب الصحفيين.

الكاتب الصحفي وائل السمري تحدث عن مضمون البرنامج الانتخابي للمرشح محمد السيد، قائلا إن أي برنامج عمل يبدأ من المجلس بكامله؛ ولكن تحديد البرنامج جاء إيمانًا مما نتصدّى له من مسؤولية، وما نرى أننا قادرون على إنجازه، وبعد دراسةٍ مُطوّلة لواقع النقابة واحتياجات الجماعة الصحفية.

عبدالراضي: لمهنة تمر بظروف عصيبة وتحديات تهدد صناعة الصحافة في مصر

ومن جهته، قال سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن» والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن بانتخابات التجديد النصفي، إن المهنة تمر بظروف عصيبة، وتحديات تهدد صناعة الصحافة في مصر، ومخاطر تحيط بوظائفنا، وتراجع يصيب مكانتنا، وبات الانشغال بهموم صاحبة الجلالة ومستقبلها وبحقوق الزملاء وكرامتهم فرض عين على كل عضو في الجمعية العمومية للنقابة، وليس فقط على المرشحين في الانتخابات.

وأضاف أن قرار ترشحه بالانتخابات من أجل نيل ثقة الجمعية العمومية، هي محاولة مُخلصة لتطوير انشغاله بهذا الهم، تحت مظلة نقابتنا العريقة، بمساهمة تخضع لتقييم الزملاء وتحاول أن تستوعب ما مضى من تحديات وكيف تعامل معها أساتذتنا وشيوخ مهنتنا، وتتعامل مع الواقع وآلياته الجديدة بحيوية جيل جديد يستحق أن ينال فرصته وأن تُدعم تجربته.

ووجه محمد السيد المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية تعهد فيها بالوقوف دائما إلى مصالح الجماعة الصحفية، قائلا إن البرنامج الانتخابي هو برنامج نقيب وليس برنامج مرشح على عضوية مجلس نقابة، لأن عضو المجلس فرد ضمن منظومة المجلس، أما مرشح العضوية يقدم رؤى وأفكار قابلة للتنفيذ.

الخطيب: الوطن واليوم السابع وحدة واحدة

ورحب «الخطيب» بالحضور، مشيدًا بتجربة المرشح محمد السيد على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، ومدى قربه من جيل الشباب في الأفكار والفهم والاحتياجات حتى على المستويين المهني والفني داخل النقابة، مشيدا بالبرنامج الانتخابي الذي عرضه الزميل خلال جولته بالوطن.

وشدد «الخطيب» على أنه يدعم محمد السيد كما يدعم سامي عبد الراضي تماما، فمرشح «اليوم السابع» هو مرشح «الوطن» كذلك، مؤكدًا أنه لابد أن تكون الجريدتان وحدة واحدة في الانتخابات، وأن يكون لهما مرشحون وممثلون في مجلس نقابة الصحفيين تتحدان خلفهم وتدعوان لانتخابهم والوقوف في ظهرهم، داعيا الزملاء في الجريدتين للحضور بقوة في انتخابات النقابة غدا، مع تقديم تسهيلات في الحضور والذهاب للنقابة ليكون يوما كرنفاليا احتفاليا للجريدتين بمرشحيهما في الانتخابات.