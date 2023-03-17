حصاد مجلس الوزراء في أسبوع: افتتاح معرض «أهلا رمضان« الرئيسي بالقاهرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 11 حتى 17مارس2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قرارا بتعيين ثلاثة نواب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف المساهمة في جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والنهوض بأداء الهيئة العامة للاستثمار، ونص القرار على تعيين 3 نواب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار هم: الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كريم، نائباً لترويج الاستثمار، و ياسر أحمد عباس يونس، نائباً لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتورة داليا أنور إسماعيل الهوارى، نائباً للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً، بحيث تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات يومياً الساعة الثانية صباحاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى- بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، بغرض دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة في مصر، ويأتي التمويل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وهى معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنظم قواعد ومعايير الأمان في محطات الطاقة النووية بالدول الأطراف في الإتفاقية، بهدف بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الإطاري بين مصر، وأمانة اتفاقية «بازل« فيما يتعلق بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، وذلك فيما يخص المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، فيما تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/3/2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعاً تتبع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

يأتي هذا إلى جانب اعتماد الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الطلبات المقدمة من المحافظين بشأن إقامة عدد من المشروعات، والتي تعتبر من ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة«، بإجمالي عدد 144 مشروعاً في عدد 19 محافظة، وكذلك الموافقة على تعاقد بعض مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية مع كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، للترخيص بالانتفاع ببعض المرافق والمنشآت والمساحات بتلك المراكز، لإنشاء عدد 6 فروع للبنكين بها، بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع بنك مصر للترخيص بالانتفاع بمبنى تابع لمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، حيث تم التوافق على بدء إجراءات طرح شركتي «وطنية« و«صافى« من خلال مستشار الطرح الأربعاء 15 مارس الجاري الذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق «ACI«، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ووكيلى محافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ورئيس مصلحة الجمارك، بالضافة إلى اجتماع مع وزير العدل لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث وجه كل الجهات بسرعة تنفيذ القرارات وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم، وكذلك اجتماع وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، إلى جانب اجتماع لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً كما ذكر التقرير، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وكيل شركة «جنرال موتورز« الأمريكية؛ لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية للشركة في السوق المصرية؛ وذلك بحضور مدير شركة جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب رئيس الشركة للعلاقات الدولية وشئون السياسات العامة الدولية، ورئيسة شركة جنرال موتورز في مصر، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل توافر السلع المختلفة مع اقتراب شهر رمضان، وأهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري، في حين تم عقد اجتماع لمتابعة مستجدات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، وموقف تطوير المنطقة المحيطة، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ومحافظ الجيزة، والمشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، ومساعد وزير السياحة للشئون الفنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير السياحة والآثار لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور المشرف على المتحف المصري الكبير، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومساعد وزير السياحة، فضلاً عن اجتماع بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام (2023-2024)، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومستشار الوزيرة لشئون إعداد الخطة، وامساعد الوزيرة لشئون المتابعة، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسئولي وزارة التخطيط.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته باستعراض تقرير من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان «الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان«، والذي يبرز جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022، كما تفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير «حدائق الفسطاط«، حيث أكد أن المشروع يوفر متنفساً في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين، وذلك برفقة محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واستشاريى المشروع، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون، حيث وجه بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ خطة تطوير منطقة «السكر والليمون«، التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فيما قام سيادته باستقبال رئيسة وزراء الدنمارك، بمطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتي تزامناً مع الاحتفال بمرور ٦٥ عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وكذلك شهد ورئيسة وزراء الدنمارك التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك، لمدة 5 سنوات بدلًا من 3، كما ترأس ورئيسة وزراء الدنمارك جلسة مباحثات موسعة لاستعراض عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حيث أكد أهمية تعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادي، لاسيما في مجال تحول الطاقة، موضحًا أن توسيع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعد على قمة أولويات عمل الحكومة، في حين شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث ستقوم وزارة المالية بإدخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً.

واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء، ذكر التقرير أنه شهد افتتاح معرض «أهلاً رمضان« الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ القاهرة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، كما قام سيادته بالإدلاء بتصريحات تليفزيونية، عقب افتتاحه معرض «أهلاً رمضان« الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث وصف أسعار الكثير من السلع الموجودة بالمعرض بأنها أكثر من ممتازة، وتتميز بنسبة خصومات عالية تصل إلى 50% فى عدد كبير منها، فيما شهد سيادته حفل توزيع جوائز «مصر للتميز الحكومي« في دورتها الثالثة؛ والذي يتم تنظيمه تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ونواب البرلمان، وسفراء عدد من الدول، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، فضلاً عن استعراض تقرير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن الموقف التنفيذي لخدمات الشهر العقارى، المقدمة من خلال مكاتب البريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما شهد مراسم توقيع عقدى التزام لمشروعي (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة)، بحضور وزير النقل، ورئيس شركة «هاتشسون« العالمية، في حين قام سيادته بجولة بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة، استهلها بافتتاح المركز اللوجيستى لشركة مرسيدس ـ بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك برفقة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، ولتجارة والصناعة، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين، وكذلك تفقد ومرافقوه، مصنع شركة «السويدى الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية«، والذي يقع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال جولته بالمنطقة، وتفقد ومرافقوه، مصنع مجموعة «هنج تونج اوبتيك إليكتريك مصر«، للألياف الضوئية، الذي يعد أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين« (تيدا مصر).

بالإضافة إلى ما سبق، تفقد ومرافقوه، مصنع شركة «مايديا« للغسالات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا ـ مصر«، حيث يعد المصنع الأول بشمال أفريقيا والشرق الأوسط في تصنيع غسالات الأطباق بتكنولوجيا حديثة، وينتج 1.5 مليون غسالة سنوياً تتجه 80% منها للتصدير، كما شهد ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة «إيجيبت فان يانغ« لطباعة وصباغة المنسوجات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا ـ مصر«، والذي يستهدف بعد اكتمال مراحله الثلاث تحقيق حجم إنتاج 30 ألف طن سنوياً بقيمة تبلغ 150 مليون دولار، فيما شهد ومرافقوه، افتتاح مشروع شركة «كادمار انترناشيونال للنقل الدولى واللوجيستيات«، وذلك خلال جولته بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك شهد سيادته افتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع شركة «جوشى ـ مصر« لصناعة الفايبر جلاس، التابعة لشركة «جوشي« الصينية، ويقع المصنع بنطاق منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو أحد مصانع المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس، داخل نطاق منطقة تيدا- مصر الصينية، كما تفقد ومرافقوه مصنع «بنية« لكابلات الألياف الضوئية، إحدى شركات مجموعة «بنية« المقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد المصنع الأكبر فى تصنيع كابلات الألياف الضوئية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف تغطية احتياجات مصر والتصدير إلى دول المنطقة.

وتضمنت الأنشطة أيضاً كما أورد التقرير، تفقد سيادته ومرافقوه مشروع شركة «اتيكو فارما إيجيبت« للأدوية، خلال جولته بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف المصنع إنتاج 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية سنوياً للسوق المحلية والتصدير، ويتيح 1700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما توجه ومرافقوه إلى ميناء العين السخنة، حيث شهد افتتاح المعامل المركزية الجديدة بالميناء، وأكد أهمية افتتاح هذه المعامل بالميناء، والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية بالموانئ المصرية، من حيث سرعة الإفراج النهائي عن الواردات بما يتماشى مع المعدلات العالمية، وضمان ترتيب متميز لمصر في مؤشرات التجارة الخارجية، في حين شهد ومرافقوه افتتاح معمل الفحص للحجر الزراعي بميناء العين السخنة، وذلك في إطار زيارته للميناء، حيث أكد أن هذا المشروع تنفيذ لتوجيهات الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن البضائع، وتفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وتابع أعمال التطوير الجارية بالميناء؛ وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد داخل الميناء.

يأتي هذا بينما تفقد ومرافقوه مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بمدينة السويس الجديدة، وذلك عقب جولته بمشروعات ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية عقب جولته بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن الدولة المصرية لديها حرص شديد على تشجيع القطاع الخاص وتدعم القطاع الخاص في مشروعات الصناعة، مضيفا أن 7 شركات صينية من أكبر الشركات في العالم أبدت اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاء مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)؛ حيث استعرضا عددًا من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم كرة القدم الأفريقية، لا سيما في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وذلك بجضور وزير الشباب والرياضة، وسكرتير عام الكاف، فضلاً عن لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذي ضم مسئولين حكوميين ونحو ٣٠ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.