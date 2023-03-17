فريق علي أبو جريشة يتوج بلقب «كابيتانو مصر»

تُوِّج فريق علي أبو جريشة بلقب «كابيتانو مصر»، بعد فوزه على فريق حمادة إمام بهدفين للا شيء في إياب المباراة النهائية.

بدأ عرض الحلقة الأخيرة من برنامج «كابيتانو مصر»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، تحت عنوان «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.