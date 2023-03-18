تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. قانوني يوضح

تعتبر سرقة التيار الكهربائي من الجرائم السائدة خصوصا من بعض الباعة المتجولين في الشوارع بعرباتهم أو في المنازل والتوصيل خارج العداد.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الوطن» مع المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، لبيان تفاصيل العقوبة.

سرقة الكهرباء جريمة أخلاقية وقانونية

قال محفوظ إن سرقة الكهرباء هي جريمة أخلاقية قبل كونها قانونية لتعديها على مرفق من مرافق الدولة دون وجه حق، مؤكدا أن القانون تصدى لهذه الأفعال بحزم وقوة.

الحبس 3 أشهر و100 ألف جنيه غرامة

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وأضاف أنه في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستكمل أنه وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.