معهد التخطيط يختتم تدريبا للعاملين على «إدارة البرامج وإعداد المشروعات»

اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبي «إدارة البرامج وإعداد المشروعات» لـ19 متدرباً من العاملين بالمجلس القومي للسكان، الذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس 2023.

اختتم البرنامج بحضور الدكتور يحيى حسين المشرف على برامج الدراسات العليا بالمعهد، الذي أكد أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

الخطة الزمنية للمشروع وكيفية تقدير التكاليف

تضمن البرنامج عدة محاور تمثلت في «أساسيات إدارة المشروعات»، وتناول المحور الثاني «إدارة الجدول الزمني وتكاليف المشروعات»، الذي يتضمن الخطة الزمنية للمشروع وكيفية تقدير التكاليف وعناصر الميزانية، وتقسيم المشروع إلى أجزاء ووحدات للتنفيذ، ووضع الجدول الزمني للمشروع والعلاقات البينية لأنشطة المشروع، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة تكاليف المشروع.

عمليات ونظم إدارة المشروعات

أما المحور الثالث فقد ناقش «عمليات ونظم إدارة المشروعات»، بما تشمله من عمليات إدارة المشروعات، وحوكمة ونظم المشروعات، والهيكل التنظيمي للمشروع، بجانب إدارة أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بينما تناول المحور الرابع موضوعات تتعلق بـ «إدارة التغييرات في المشروع» من حيث التعريفات والمفاهيم، والهدف من التغيير، ومراحل خطة التغيير، بالإضافة إلى مقاومة التغيير وكيفية التعامل معه، فيما يركز المحور الخامس على «إدارة المشتريات والتعاقدات»، بما تتضمنه من طرق وأساليب المشتريات، ومكونات وأشكال العقود، فضلاً عن بنود وإدارة العقود.وجدير بالذكر قيام نخبة من أساتذة المعهد بالمشاركة في التدريب، من بينهم الدكتور يحيى حسين، والدكتورة هبة مغيب، والدكتورة أمل زكريا، والدكتورة مي عوض.