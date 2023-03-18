جنح الدقي تعاقب متهمين بالنصب على الراغبين في السفر للخارج بالحبس سنة

أصدرت دائرة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 1500 لسنة 2022 «نصب»، حكماً بحبس متهمين اثنين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، كما ألزمت المتهمين بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للمجني عليهم.

الاستيلاء على نصف مليون جنيه

وبدأت الواقعة في غضون شهر أكتوبر 2022، عندما قام المتهمون بأخذ مبلغ مالي من المجني عليهم يتجاوز نصف مليون جنيه مقابل سفرهم للخارج، على اعتبار أن المتهمين لديهم شركة للسفر للخارج.

القبض على المتهم

ونشبت مشادات كلامية بين المجني عليهم وأحد المتهمين بأحد الكافيهات بدائرة قسم الدقي، وقام واحد من المجني عليهم بالاتصال بشرطة النجدة، واقتادت الشرطة المجني عليهم والمتهم إلى القسم لتحرير المحضر رقم 1500 لسنة 2022.

تحقيقات النيابة

وبالعرض على النيابة العامة بعد عمل المحضر قررت النيابة طلب تحريات المباحث من القسم تمهيداً للتجديد للمتهم قبل نزوله المحاكمة، وجددت النيابة العامة الحبس عدة مرات حتى جرى عرضه بجلسة أمام قاضي جنح الدقي.

ونظر قاضي جنح الدقي القضية في 3 جلسات متتالية لحين حضور محام المجني عليهم، وحضر بالفعل وادعى مدنياً على المتهم بمبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، واستمعت المحكمة لمحامي الطرفين، وقضت بمعاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وقيمة التعويض المدني المطلوب من محامي المتهمين.