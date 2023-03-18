عادل حمودة: الطائرات بدون طيار غيرت طبيعة الحروب الحديثة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن الطائرة بدون طيار أو الدرون أو المسيرة، تُوجه عن بعد أو تُبرمج مسبقا لاتخاذ مسار محدد، ويتحكم في مسار الطائرة جهاز كمبيوتر في الطائرة نفسها أو من خلال ريموت كنترول يمسك به طيار يسمى «ضابط أنظمة الحركة» وهو يتواجد على الأرض أو في طائرة أخرى، وفي الغالب تحمل الطائرة إما كاميرات للتصوير أو قذائف ستلقى بها.

الطائرة بدون طيار تُنفذ مهام متنوعة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرة بدون طيار تنفذ مهاما متنوعة؛ منها الاستشعار عن بعد؛ إذ توجد في بعض الطائرات أجهزة استشعار الطيف الكهرومغناطيسي ومجسات أشعة جاما وأجهزة الاستشعار البيولوجي وأجهزة الاستشعار الكيميائي، وتستخدم الطائرات أيضا في رسم الخرائط والمراقبة الجوية للمناطق الشاسعة.

الاستفادة من الطائرات بدون طيار

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه يتم الاستفادة من الطائرات بدون طيار على نحو واسع في مكافحة اشتعال النيران ومساعدة دوريات الطرق ومكافحة القرصنة، كما شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا في استخدام تكنولوجيا الطائرة بدون طيار في عمليات المراقبة الجوية، وتبقى الوظيفة الأكثر أهمية التي تقوم بها الطائرة بدون طيار وهي الهجمات العسكرية، لذلك يمكن القول إن هذه الطائرة الصغيرة قد غيرت طبيعة الحروب الحديثة.