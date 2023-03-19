رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير طابا

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة، خلال الجلسة العامة للمجلس بمناسبة احتفال مصر بذكرى استرداد طابا ورفع العلم المصري فوق آخر قطعة من أراضينا المحررة في الـ19 من مارس 1989.

ذكرى تحرير طابا

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته بهذه المناسبة: «اليوم تحتفل مصر بذكرى استرداد طابا، ورفع العلم المصري فوق أخر قطعة من أراضينا المحررة في التاسع عشر من مارس 1989م؛ تلك الذكرى المجيدة، التي صنعتها ملحمة عسكرية عظيمة، سجلتها قواتنا المسلحة يوم السادس من أكتوبر 1973م، ثم ملحمة أخرى؛ سياسية ودبلوماسية وقانونية فريدة، شارك فيها عدد كبير من رجالات مصر العظماء في مجالات عدة لإعادة تلك البقعة الغالية إلى أرض الوطن، مؤكدين أن مصر لا يمكن أن تتنازل عن حبة رمل من أراضيها."

مجلس النواب

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن ذكرى تحرير طابا، منبعاً لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثال يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرس فى أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والعمل والعلم، وليس بالأمانى والشعارات.

وتابع: «بهذه المناسبة، يسرني ويشرفني أن أتقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل، ولكل العقول والخبرات المصرية العظيمة؛ ممن ساهموا في صنع هذا اليوم المشهود في تاريخ مصر، وللشعب المصري الآبي بخالص التهنئة، داعياً العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء».

واختتم رئيس مجلس النواب: «كل عام وشعب مصر العظيم بخير وعزة وتقدم».