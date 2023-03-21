حكومة إليزابيث بورن تنجو من سحب الثقة.. وإقرار نظام التقاعد الفرنسي

نجت الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن من مذكرتين في مجلس النواب لحجب الثقة، فيما اعتمدت «الجمعية الوطنية» في فرنسا، إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل نهائي.

وفي وقت سابق، رفض «مجلس النواب» الفرنسي، المذكرة الأولى بفارق 9 أصوات فقط، فيما لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من «اليمين المتطرف» سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.

278 نائبا يصوِّتون لصالح اقتراح سحب الثقة من الحكومة

وكان 278 نائبا صوَّتوا لصالح اقتراح سحب الثقة من الحكومة، الذي قدمه نواب الوسط، وهو ما يقل بـ9 أصوات فقط عن 287 صوتا اللازمة لإسقاطها.

كما لم يتم تمرير اقتراح ثان بحجب الثقة عن الحكومة، قدمه حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، أشارت رئيسة الكتلة البرلمانية، لحزب «فرنسا الأبية»، ماتيلد بانوت، للصحفيين، إلى مواصلة بذل كل ما في وسع الحزب حتى التراجع عن هذا الإصلاح، فيما طالب نواب من الحزب اليساري المتشدد، رئيسة وزراء البلاد إليزابيت بورن بالاستقالة، ورفعوا لافتات: «سنلتقي في الشوارع».

بورن تستخدم «المادة 49: 3» لدفع مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد

وفي وقت سابق، استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن سلطة دستورية خاصة تسمى «المادة 49: 3»، لدفع مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت الأسبوع الماضي.

واستمرت المظاهرات لمناهضة لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما، وارتفع عدد المعتقلين في «مظاهرات باريس» ضد إصلاح نظام التقاعد إلى 101، وفقا لما ذكرته قناة «بي إف أم تي في» الفرنسية.

وفي وقت سابق، أضرم المتظاهرون، النار في صناديق القمامة ورشقوا الشرطة بالمفرقعات والزجاجات، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وعرض التليفزيون الفرنسي، صورا لحرائق صغيرة في «حي أوديون» وسط العاصمة «باريس»، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.