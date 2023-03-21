«فلوريدا» تتعرض لغزو من نوع خاص: الثعابين البورمية تقود الهجوم

تتعرض ولاية «فلوريدا» الأمريكية لغزو ليس عسكريا من أعداء الولايات المتحدة، بل من الثعابين البورمية، وعانت الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، لغزو الثعبان البورمي، وهو أمر يصعب للغاية التخلص منه، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

اكتشاف الثعابين البورمية في «إيفرجليدز» في 1979

وتم اكتشاف الثعابين البورمية في «إيفرجليدز» في وقت مبكر من عام 1979.وقالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الامريكية، إن تزايد أعداد الثعابين البورمية في جنوب ولاية «فلوريدا» ومنتزه «إيفرجليدز الوطني» قاد العلماء إلى استنتاج مفاده أن القضاء عليها أمر مستحيل على الأرجح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت هيئة «المسح المسح الجيولوجي» الأمريكية، قالت في ورقة بحثية صدرت في وقت سابق من العام الجاري، إن الثعابين البورمية في جنوب فلوريدا تمثل واحدة من أكثر قضايا الإدارة صعوبة في العالم.

تجهيز الراكون والأوسوم بأجهزة «جي بي إس»

وبدأ الباحثون في ولاية فلوريدا بتجهيز حيوانات الراكون والأوسوم بأجهزة تتبع «جي بي إس» للمساعدة في تتبع مواقع وحركات الثعابين.

وأضافت «فوكس نيوز»، أن حجم أكبر ثعبان تم العثور عليه في فلوريدا كان حوالي 5 أمتار ووزنه 97 كيلوجرامًا حيث كان يحمل 122 بيضة، مشيرة إلى أن عادةً ما تضع الثعابين في «ولاية فلوريدا»، في المتوسط​، ما بين 11 و84 بيضة، رغم الإبلاغ عن أن الثعابين الأكبر حجمًا تحمل ما يصل إلى 79-87 بيضة.

وتجري ولاية فلوريدا الأمريكية، في أكتوبر من كل عام تحدي «فلوريدا بيثون» حيث قتل 231 ثعبانًا في 2022.