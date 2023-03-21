«جوجل» تمنح طلاب جامعة الأزهر خدمات جديدة

أعلنت Google Cloud اليوم عن تعاون مع جامعة الأزهر، إحدى المؤسسات التعليمية الأولى والأكثر شهرة في العالم الإسلامي، يتضمن استخدام (Google Workspace for Education - GWFE) كمنصة التعلم والإنتاجية الرسمية لأكثر من 24,500 من أعضاء هيئة التدريس و500,000 طالب في الجامعة - التي تأسست عام 970 م وحصلت على مكانة جامعية في عام 1961.

أحد المشاريع الأولى بين الجامعات الحكومية في مصر

ويعد التعاون بين الجهتين جزءًا من مشروع الحرم الجامعي الذكي للأزهر وهو أحد المشاريع الأولى بين الجامعات الحكومية في مصر والتي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتحويل تجربة التعلم رقميًا للطلاب المحليين والدوليين، وبدأ التحول الرقمي للعملية التعليمية في الجامعة مع كلية العلوم، حيث لعب GWFE دورًا أساسيًا في ضمان عدم انقطاع التدريس والتعلم أثناء جائحة كورونا.

700 دورة عبر الإنترنت

واعتمد أكثر من 4,000 طالب في جميع مجالات العلوم البالغ عددها 300 شعبة في كلية العلوم على Google Classroom للحضور والتعاون عبر أكثر من 700 دورة عبر الإنترنت خلال ذلك الفصل الدراسي. كما ساعد GWFE أعضاء هيئة التدريس والطلاب على تسهيل الانتقال إلى التعليم الرقمي، كما أن فعالية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب عبر GWFE في تلك الكلية الواحدة دفعت الجامعة إلى البدء في طرح هذا النظام على نطاق أوسع عبر الـ88 كلية في جميع أنحاء الجامعة.

النظام الأساسي الرسمي للتعاون والإنتاجية في جامعة الأزهر

أدوات تعاون متطورة متوفرة لكل معلم وطالب مع تطبيق GWFE باعتباره النظام الأساسي الرسمي للتعاون والإنتاجية في جامعة الأزهر، سيستفيد أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الوصول إلى نظام أساسي واحد يدمج Google Classroom مع Gmail و Meet و Chat و Docs و Sheets و Drive.

ويعد وجود جميع الحلول التقنية في نظام أساسي موحد يسهل عليهم الحصول على الدعم اللازم لإكمال دراساتهم بكفاءة والتعاون في كل خطوة من رحلاتهم التعليمية.

خلال العام الدراسي الذي امتد من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2022، اعتمد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على Google Workspace for Education في دراستهم وأعمالهم اليومية. تم إجراء متوسط 2,000 فصل دراسي عبر الإنترنت في Meet عبر Google Classroom، مما ضمن تقديم الدعم الأكاديمي اللازم للطلاب من قبل أعضاء هيئة التدريس في جميع المواد التي تمت دراستها في الجامعة ، وايضاً مكّن الطلاب من التعاون مع بعضهم البعض. استفاد الطلاب أيضًا من Google Docs لكتابة ومناقشة الأبحاث العلمية لعملهم في الدورة ، وكتابة الدروس ،والواجب المنزلي ،بينما استطاع أعضاء هيئة التدريس مراجعة وتقديم ملاحظات مباشرة عن الأبحاث والواجبات رأسا عبر Google Docs.

مساعدة الطلاب على إنشاء مجموعات دراسية

علاوة على ذلك ،كانت تقنية Google Chat فعالة خلال ذلك الفصل الدراسي في مساعدة الطلاب على إنشاء مجموعات دراسية خلال المنصة من أجل مناقشة المحاضرات والاستعداد للامتحانات وتبادل المعلومات ، حيث تم انشاء اكثر من 700 مجموعة أنشأها الطلاب لمجموعات الدراسة التي ظلت نشطة لمدة 60 يومًا في جميع أنحاء الجامعة.

واعتمدت الكليات المختلفة أيضًا على Google Meet لإجراء فصول دراسية عبر الإنترنت وإدارة الاختبارات في الجامعة ،بينما استخدم الطلاب هذه التقنية لإنشاء مجموعات دراسية لمناقشة المشروعات والأبحاث.

وخلال نفس الفصل الدراسي ،حضر أكثر من 100 طالب فصلًا دراسيًا واحدًا عبر الإنترنت يوميًا ،وكان هناك أكثر من 500 اجتماع عبر الإنترنت بين الطلاب من اجل التعاون على المشاريع الدراسية والاستعداد للامتحانات.

جامعة الأزهر من أوائل الجامعات في مصر التي قطعت شوطاً في التحول الرقمي

وقال الأستاذ الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر: «إن جامعة الأزهر من أوائل الجامعات في مصر التي قطعت شوطاً في التحول الرقمي للنظام التعليمي منذ 2014 ،قبل أن يجعل وباء فيروس كورونا التعليم الهجين والتعليم عن بعد اتجاهاً اساسياً . هذا، ولقد شهدنا مدى نجاح Google Workspace for Education في تعزيز العملية الأكاديمية في كلية العلوم ، وبناءً عليه قررنا جعلة النظام الأساسي للتعليم عبر جميع الكليات في الجامعة. اليوم ،يمكننا أيضًا فتح بوابة الازهر الرقمية للدراسة عن بعد لملايين الطلاب حول العالم بدعم من Google Workspace for Education».

ويستخدم Google Drive نفس بنية الأمان القوية التي تستخدمها Google لمنتجاتها الخاصة ، مثل YouTube وSearch وMaps و Gmail، مما يضمن حماية معلومات ملكية الجامعة باستخدام معايير أمان عالية.

لجأت الجامعة أيضًا إلى GWFE لاستيعاب متطلبات سعة التخزين الخاصة بها، حيث كانت تبحث عن أكبر سعة تخزين يمكن لمزود الخدمات السحابية تقديمها. اليوم ، تستخدم الجامعة ما يصل إلى 13.5 تيرابايت (TB) من سعة التخزين على Google Workspace.