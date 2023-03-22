«التعاون الدولي»: علاقات مصر مع مؤسسات التمويل ممتدة ووثيقة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون المنطقة الأفريقية، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك التجاري الدولي، لتعزيز إطار إدارة المخاطر المناخية، إلى جانب اتفاقية مع شركة ميديترينيا كابيتال لاستثمار 25 مليون يورو في صندوق ميديترينيا 4 لدعم نمو وتطوير الشركات في شمال أفريقيا.

تنويع محفظة التمويلات في مصر

يأتي ذلك في إطار زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى مصر، لتعزيز المباحثات مع القطاع الخاص، تحت مظلة رؤية الدولة لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، واستمرارًا للشركات البناءة لتنويع محفظة التمويلات واستثمارات المؤسسة في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ضرورية في ضوء جهود الدولة المصرية لتحفيز بيئة ومناخ الاستثمار ولاسيما تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود الدولة التنموية، وفتح الآفاق للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنّه في ضوء الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تأتي العلاقات الممتدة والوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية على مستوى الاستثمارات والتمويلات الميسرة لشركات القطاع الخاص، والدعم الفني والاستشارات الفنية بما يحفز ويطور نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويلات المناخية.

تبني الممارسات والمعايير الخضراء

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، تتسق مع جهود الدولة المصرية والتزامها بتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ونتائج مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أنّ استضافة مصر لمؤتمر المناخ ساهم بشكل كبير في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني الممارسات والمعايير الخضراء وأصبح مفهومًا راسخًا في استراتيجيات الأعمال لدى الشركات.