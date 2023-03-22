مدرب كفر الشيخ يمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام

قرَّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، بقيادة كرم جابر، اليوم الأربعاء، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق لمدة 5 أيام، خلال فترة التوقف الحالية بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

فريق كفر الشيخ يخوض تدريباته الجماعية

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، خلال شهر رمضان، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام طنطا، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري».

تعادل فريق كفر الشيخ مع دكرنس

وكان فريق كفر الشيخ تعادل مع دكرنس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على ملعب كفر الشيخ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 36 نقطة محتلاً بها المركز السادس، وينفرد فريق طنطا بصدارة المجموعة برصيد 43 نقطة.

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.