رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من الاستشاريين، لمتابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع تنسيق العمل فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يتضمن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ورفع كفاءة الميادين والطرق، ومعالجة واجهات المباني السكنية القديمة، حتى تكون المنطقة كلها في أبهى صورة وقت افتتاح هذا المشروع الحضاري الضخم.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خرائط للمنطقة، تتضمن الميادين والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، والطرق الداخلية المحيطة به، وكذا الاتفاق على جوانب التطوير المطلوبة، وأعمال الإضاءات، والزراعات المستهدف تنفيذها، لإبراز عظمة هذا المشروع وبريقه.