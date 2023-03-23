أسامة الأزهري في «لحظة صفا» على 9090 يوضح فضائل شهر رمضان الكريم

افتتح الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، أولى حلقات برنامجه «لحظة صفا» على راديو 9090، في شهر رمضان، اليوم، بالحديث عن فضائل الشهر الكريم، مشيرا إلى أنّ قلوب الناس امتلأت بالبهجة والسرور، وأيام شهر رمضان لها مذاق خاص وشديد الخصوصية.

وأضاف «الأزهري»، أنّ الشهر الكريم هو ذروة الروحانية وأكبر صور ارتباط الناس ببيوت الله، وأكبر وقت تأتي فيه عواصف الخير والإنسانية على الناس، وأكبر صورة تدل على إقبال الناس على تلاوة القرآن، والاستماع إلى تلاوة أفضل القراء، موضحًا أنّ حلقات برنامج في شهر رمضان هذا العام، ستكون مختلفة.

أبيات شعر للشاعر أبوالقاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك

وتابع الشيخ أسامة الأزهري: «سيعيش المستمع في دوحة الشعر، ويتناول البرنامج عصارة أدب الأدباء، وأبيات الشعر المليئة بالحكمة والأخلاق والموعظة، وكل حلقة ستتناول بيت شعر نعيش فيه وجوه ومعانيه»، كما تناول الأزهرى، أبيات شعر للشاعر أبوالقاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك، قال فيها:

تهن بهذا الصوم يا خير صائر

ومن صام عن كل الفواحش عمره

إلى كل ما يهوى ويا خير صائم

فأهون شيء هجره للمطاعم

وأوضح الأزهري، أنّ الحكمة من أبيات الشعر هذه، أنّ الصيام ليس صيام طعام وشراب فقط، وإنّما صيام عن الفواحش والكذب والغدر والمعصية والخيانة، كما استشهد بأبيات شعر:

تهيأ واستعد لخير زائر

وأصلح جهر أمرك والسرائر

وحيى بالمهابة خير شهر

بأمزجة السعادة والبشائر

هلا رمضان يا ألقا تجلى

عظيما لاح قدسي الشعائر

نفوس الناس تهفو فى اشتياق

إلى قيم بها تزكو المشاعر

لتجنى من مزايا الصوم فضلا

جزيلا فيه يبدو حظ وافر

ثواب الله فى رمضان يزكو

وتزكو فى شعائره البصائر..

وأشار إلى أنّ الحكمة من الأبيات الحث على استقبال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونتهيأ لدخوله بكل الإمكانيات بتوفير كل ما نحتاجه في بيوتنا ونشعر بأجوائه.